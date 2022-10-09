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15:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович выиграл турнир в Астане

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Серб Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса в финальном матче теннисного турнира категории ATP 500 в Астане (Казахстан), призовой фонд которого составляет 1,9 миллиона долларов.

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Источник: AP 2022

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу четвертой ракетки турнира Джоковича. Циципас имел третий номер посева. Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут.

Джокович завоевал свой 90-й титул в карьере и четвертый в текущем сезоне. Серб одержал восьмую победу над Циципасом, всего теннисисты встречались десять раз на различных турнирах.

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