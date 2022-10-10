Белоруска Арина Соболенко осталась на 5-м месте в рейтинге WTA

На прошлой неделе Соболенко не играла и в ее активе по-прежнему 3470 очков. На этой неделе Арина Соболенко выступит на турнире в американском Сан-Диего. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко сейчас находится на 24-й позиции (1897 очков), Александра Саснович поднялась на 29-ю строку (1546).