Белоруска Арина Соболенко осталась на 5-м месте в рейтинге WTA
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на 5-м месте в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на 5-м месте в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
На прошлой неделе Соболенко не играла и в ее активе по-прежнему 3470 очков. На этой неделе Арина Соболенко выступит на турнире в американском Сан-Диего. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко сейчас находится на 24-й позиции (1897 очков), Александра Саснович поднялась на 29-ю строку (1546).
Первая десятка рейтинга WTA:
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Илья Ивашко занимает 70-е место (730 очков), Егор Герасимов находится на 215-й позиции (245).
Топ-10 рейтинга АТР: