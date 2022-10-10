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12:37 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Арина Соболенко осталась на 5-м месте в рейтинге WTA

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на 5-м месте в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

На прошлой неделе Соболенко не играла и в ее активе по-прежнему 3470 очков. На этой неделе Арина Соболенко выступит на турнире в американском Сан-Диего. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко сейчас находится на 24-й позиции (1897 очков), Александра Саснович поднялась на 29-ю строку (1546).

Первая десятка рейтинга WTA:

  1. Ига Свентек (Польша) — 10 485 очков;
  2. Унс Джабир (Тунис) — 4885;
  3. Анетт Контавейт (Эстония) — 4010;
  4. Паула Бадоса (Испания) — 3934;
  5. Арина Соболенко (Беларусь) — 3470;
  6. Джессика Пегула (США) — 3447;
  7. Мария Саккари (Греция) — 3355;
  8. Коко Гауфф (США) — 3047;
  9. Симона Халеп (Румыния) — 3025;
  10. Каролин Гарсия (Франция) — 2930.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Илья Ивашко занимает 70-е место (730 очков), Егор Герасимов находится на 215-й позиции (245).

Топ-10 рейтинга АТР:

  1. Карлос Алькарас (Испания) — 6740;
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 5810;
  3. Каспер Рууд (Норвегия) — 5645;
  4. Даниил Медведев (Россия) — 5245;
  5. Стефанос Циципас (Греция) — 5065;
  6. Александр Зверев (Германия) — 5040;
  7. Новак Джокович (Сербия) — 4320;
  8. Тейлор Фриц (США) — 3510;
  9. Андрей Рублев (Россия) — 3480;
  10. Кэмерон Норри (Великобритания) — 3445.

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