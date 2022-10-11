Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Витязь
Футбол. Еврокубки
19:45
Копенгаген
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
19:45
Маккаби Хайфа
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Милан
Челси
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер
Реал
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Бенфика
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» обыграл «Локомотив» с минимальным счетом
19СКА — ЦСКА: Емельяненко на льду, Клава Кока на трибуне
01:05 (мск), источник: Vesti.kz

Озвучен состав сборной Казахстана на Кубок Билли Джин Кинг

Опубликована заявка женской сборной Казахстана на групповую стадию финального этапа командного чемпионата мира — Кубок Билли Джин Кинг, который пройдет в Глазго (Шотландия), сообщает пресс-служба ФТК.

Наверх
Источник: ФТК

Тренерский штаб сборной Казахстана по теннису во главе с Ярославой Шведовой выбрал следующих игроков: Елена Рыбакина (26-й номер одиночного рейтинга WTA), Юлия Путинцева (47-й номер одиночного рейтинга WTA), Анна Данилина (21-й номер парного рейтинга WTA) и Жибек Куламбаева (189-й номер парного рейтинга WTA).

Сборная Казахстана попала в группу С, где 8 ноября сыграет с хозяйкой — Великобританией, а 9 ноября с Испанией. Матчи пройдут на крытом харде Emirates Arena.

Напомним, что 12 команд: Великобритания, Казахстан, Австралия, Бельгия, Канада, Чехия, Италия, Польша, Испания, Словакия, Швейцария, США — поделены на четыре группы, и сборные-победительницы каждой группы выйдут сразу в полуфинал чемпионата мира. Финал состоится 13 ноября.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь