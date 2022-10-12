Первая ракетка России Касаткина вышла во второй круг турнира в Сан-Диего

Первая ракетка России Касаткина вышла во второй круг турнира в Сан-Диего

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй раунд теннисного турнира в Сан-Диего (США), призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.