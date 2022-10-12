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10:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первая ракетка России Касаткина вышла во второй круг турнира в Сан-Диего

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй раунд теннисного турнира в Сан-Диего (США), призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.

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Источник: AP 2022

Касаткина, получившая восьмой номер посева, в первом круге обыграла канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 59 минут.

Следующей соперницей 25-летней россиянки, которая является первой ракеткой России и занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, станет американка Мэдисон Киз.

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