Российских теннисистов допустят к участию в Australian Open

«На данный момент российские и белорусские игроки имеют право играть на Открытом чемпионате Австралии. Единственная разница в том, что они не смогут представлять Россию — они не могут выступать под флагом России. Они не могут участвовать в какой-либо связанной с национальной атрибутикой деятельности — такой, как исполнение гимна России. Они должны выступать в качестве независимых игроков в нейтральном статусе», — цитирует Тайли агентство Ассошиэйтед Пресс.