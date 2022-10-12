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10:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российских теннисистов допустят к участию в Australian Open

Глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли сообщил, что организация не будет препятствовать участию российских и белорусских теннисистов в Открытом чемпионате Австралии.

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Источник: Reuters

«На данный момент российские и белорусские игроки имеют право играть на Открытом чемпионате Австралии. Единственная разница в том, что они не смогут представлять Россию — они не могут выступать под флагом России. Они не могут участвовать в какой-либо связанной с национальной атрибутикой деятельности — такой, как исполнение гимна России. Они должны выступать в качестве независимых игроков в нейтральном статусе», — цитирует Тайли агентство Ассошиэйтед Пресс.

Российские и белорусские теннисисты допускаются на турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании. В ответ на недопуск россиян и белорусов на Уимблдон-2022 АTP и WTA приняли решение не присуждать участникам турнира рейтинговые очки.

Открытый чемпионат Австралии пройдет 16—29 января.

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