У россиян не отнимут право играть в Австралии. Australian Open лоялен к Медведеву

Глава Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) Крейг Тайли сделал ряд важных заявлений по поводу допуска спортсменов на турнир «Большого шлема», который пройдет в январе. Речь шла о российских и белорусских теннисистах, а также о сербе Новаке Джоковиче. И если россияне после слов Тайли могут выдохнуть, то сербскому спортсмену придется поднапрячься.

Россияне без флага

Политика организаторов открытого чемпионата Австралии близка к позиции US Open и «Ролан Гаррос» — они не пошли на поводу у Уимблдона в отношении российских и белорусских игроков. Крейг Тайли заявил, что теннисисты из России и Белоруссии могут выступить на турнире «Большого шлема», только без флага и гимна.

«На данный момент российские и белорусские игроки имеют право играть на Открытом чемпионате Австралии. Единственная разница в том, что они не смогут выступать под флагом своих стран. Они не могут участвовать в какой-либо связанной с национальной атрибутикой деятельности — такой, как исполнение гимна. Они должны выступать в качестве независимых игроков в нейтральном статусе», — приводит AP cлова Тайли.

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Напомним, что Всеанглийская ассоциация лаун-тенниса под давлением своего правительства приняла решение об аннулировании заявок россиян и белорусов. И даже решение ATP, WTA и ITF отказаться от начисления рейтинговых очков на Уимблдонском турнире «Большого шлема» из-за дискриминации игроков из России и Белоруссии не заставило организаторов пересмотреть свое решение.

— Нам важно не допустить создания прецедента одностороннего принятия решений со стороны турниров, — так объяснила свою позицию АТР. — Наш Тур может существовать и процветать только при соблюдении принципов общего управления. Глубоко субъективные решения отдельных турниров относительно того, какие мировые конфликты или иные события должны влиять на теннис, а какие — нет, грозят разрушить наш Тур и посеять глубокие разногласия. Все решения должны приниматься коллективно и под общим управлением.

Теперь австралийские теннисные чиновники последовали примеру американских и французских коллег. А это значит, что на данный момент у Даниила Медведева и других российских игроков нет никаких преград для участия в Australian Open.

Теннисные ассоциации сейчас одни из самых неполитизированных в мировом спорте. Несмотря на санкции МОК, у россиян остается возможность соревноваться в нейтральном статусе на всех турнирах, кроме тех, что проходят на территории Великобритании и прибалтийских стран.

Джокович с вопросом

А вот позиция Tennis Australia по вопросу Новака Джоковича, который по-прежнему не желает вакцинироваться, не обнадеживает. Из слов Крэйга Тайли следует, что сербскому теннисисту предстоит самому решать свои проблемы — а организаторы будут наблюдать со стороны.

«Это вопрос, который Новак должен напрямую решать с федеральными властями. А мы будем следовать тем инструкциям, которые получим. В этом вопросе мы не можем ничего лоббировать. Но, конечно, будем рады видеть Новака — он же девятикратный чемпион», — заявил Тайли.

Экс-первая ракетка мира в этом сезоне уже пропустил Открытый чемпионат США из-за миграционных правил, предполагающих обязательную вакцинацию для иностранных гостей. «Всем организациям приходится сталкиваться с уникальными обстоятельствами, которые могут повлиять на ее решения, — говорится в заявлении USTA. — Исходя из нынешней ситуации, будет разрешено участие в Открытом чемпионате США».

А вот что будет с Джоковичем в Австралии — пока вопрос. Именно с этого турнира началась вся эпопея Новака с допусками и пропущенными турнирами. В январе серба задержали в аэропорту Мельбурна из-за визовых проблем. Накануне звездный теннисист объявил, что получил от австралийского штата Виктория разрешение на въезд без обязательной вакцинации и 14-дневного карантина.

Однако две медицинские комиссии решили, что Джоковичу нельзя делать прививки по состоянию здоровья из-за перенесенного ранее ковида. Но австралийский суд решил, что спортсмену дали незаконные привилегии, несмотря на огромную волну заражений в стране, и аннулировал его визу, пока Новак был в полете. В итоге серба депортировали и запретили въезд в страну на три года.