Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл на турнире в Испании

Сегодня в ⅛ финала белорус в упорной борьбе уступил девятой ракетке планеты россиянину Андрею Рублеву — 3:6, 7:5, 4:6. Матч длился 2 часа 29 минут. В четвертьфинале соперником Рублева будет американский теннисист Томми Пол (30).

В первом раунде Илья Ивашко также в трехсетовом поединке одолел испанского теннисиста Фелисиано Лопеса, который находится на 415-й позиции в мировом рейтинге — 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.

В ⅛ финала женского турнира в американском Сан-Диего с призовым фондом $757 тыс. пятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко встретится с американкой Слоан Стивенс (52).

На старте парного разряда белоруска Александра Саснович и казахстанская теннисистка Анна Данилина уступили в трехсетовом матче американо-нидерландскому тандему Дезире Кравчик / Деми Схюрс — 6:1, 4:6, 4:10.