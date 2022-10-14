Андрей Рублёв победил Томми Пола и вышел в полуфинал в Хихоне

Рублёв выполнил четыре эйса и ни разу не ошибся на подаче. Российский спортсмен использовал три брейк-пойнта из девяти (33%). На счету Пола две подачи навылет и одна двойная ошибка. Он реализовал свой единственный брейк-пойнт.