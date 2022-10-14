Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
КАМАЗ
Енисей
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист
Ак Барс
01
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
Урал
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Северсталь
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:00
Брентфорд
Брайтон
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
Хетафе
Хоккей. НХЛ
15.10
Коламбус
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
15.10
Детройт
Монреаль
Хоккей. НХЛ
15.10
Виннипег
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
15.10
Сан-Хосе
Каролина
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Сиэтл
14
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Чикаго
10
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари
Колорадо
53
Все события
Фоторепортажи
13Туктамышева и Коляда победили на мемориале Панина-Коломенкина
10«Спартак» обыграл «Локомотив» с минимальным счетом
17:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Рублёв победил Томми Пола и вышел в полуфинал в Хихоне

Девятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в четвертьфинальном матче турнира в Хихоне, в котором его соперником был американец Томми Пол.

Наверх
Источник: Reuters

Рублёв обыграл Пола, занимающего 30-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.

Рублёв выполнил четыре эйса и ни разу не ошибся на подаче. Российский спортсмен использовал три брейк-пойнта из девяти (33%). На счету Пола две подачи навылет и одна двойная ошибка. Он реализовал свой единственный брейк-пойнт.

В полуфинале Рублёв сыграет с чемпионом US Open 2020 года, австрийцем Домиником Тимом. В других четвертьфиналах выступят Энди Маррей — Себастьян Корда и Артур Риндеркнеш — Пабло Карреньо-Буста.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин на старте сезона — грусть. Нет голов и проблемы со скоростью
Последний бой перед армией. Минеев решил вернуться к истокам
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь