Российский теннисист Даниил Медведев стал отцом

«Добро пожаловать в этот мир, малышка», — написал спортсмен, отметив, что ребенок появился на свет 14 октября.

Теннисист удивил поклонников этой новостью: «Вот так сюрприз», «Вау! Мои поздравления», «О боже, у вас родилась дочка. Какая прекрасная новость. Поздравляю», «Вот это вы партизаны. Счастья малышке», «Как это чудесно, спасибо, что поделились», «Как вы порадовали! Чудесная девочка», «Ух ты, какие замечательные новости. Поздравляем».

Слухи о беременности супруги Даниила Медведева появились летом 2022 года. Поклонники спортсмена предполагали, что девушка перестала поддерживать мужа на трибуне во время матчей, поскольку не хотела раскрывать свое положение. Но теннисист не отвечал в соцсетях на многочисленные вопросы фолловеров о будущем пополнении в семье.