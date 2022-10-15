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20:16 (мск), источник: Газета.Ру

Российский теннисист Даниил Медведев стал отцом

Российский теннисист Даниил Медведев стал отцом, у него родилась дочь. Он сообщил об этом в личном блоге и опубликовал фото девочки.

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Источник: Газета.Ру

«Добро пожаловать в этот мир, малышка», — написал спортсмен, отметив, что ребенок появился на свет 14 октября.

Теннисист удивил поклонников этой новостью: «Вот так сюрприз», «Вау! Мои поздравления», «О боже, у вас родилась дочка. Какая прекрасная новость. Поздравляю», «Вот это вы партизаны. Счастья малышке», «Как это чудесно, спасибо, что поделились», «Как вы порадовали! Чудесная девочка», «Ух ты, какие замечательные новости. Поздравляем».

Слухи о беременности супруги Даниила Медведева появились летом 2022 года. Поклонники спортсмена предполагали, что девушка перестала поддерживать мужа на трибуне во время матчей, поскольку не хотела раскрывать свое положение. Но теннисист не отвечал в соцсетях на многочисленные вопросы фолловеров о будущем пополнении в семье.

Даниил и Дарья Медведевы знакомы с детства, они оба занимались теннисом и вместе ездили на турниры. Пара официально зарегистрировала отношения в Москве в Кутузовском ЗАГСе, они расписались 12 сентября 2018 сразу после выступления спортсмена на US Open.

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