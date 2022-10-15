Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира в Испании

ТАСС, 15 октября. Россиянин Андрей Рублев в субботу обыграл австрийца Доминика Тима в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в испанском Хихоне.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рублева, посеянного на турнире под первым номером. Тим не попал в число сеянных. В матче за титул россиянин сыграет с победителем встречи между американцем Себастьяном Кордой и французом Артуром Риндеркнешом (оба — без номера посева).

Рублеву 24 года, он занимает 9-е место в рейтинге ATP. На его счету 11 титулов под эгидой организации. В 2021 году Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой, в составе сборной России — обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала.

Тиму 29 лет, он располагается на 165-й позиции мирового рейтинга. На его счету 17 титулов ATP. Австриец является победителем Открытого чемпионата США 2020 года.