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16:57 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира в Испании

В полуфинале россиянин обыграл австрийца Доминика Тима.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 15 октября. Россиянин Андрей Рублев в субботу обыграл австрийца Доминика Тима в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в испанском Хихоне.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рублева, посеянного на турнире под первым номером. Тим не попал в число сеянных. В матче за титул россиянин сыграет с победителем встречи между американцем Себастьяном Кордой и французом Артуром Риндеркнешом (оба — без номера посева).

Рублеву 24 года, он занимает 9-е место в рейтинге ATP. На его счету 11 титулов под эгидой организации. В 2021 году Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой, в составе сборной России — обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала.

Тиму 29 лет, он располагается на 165-й позиции мирового рейтинга. На его счету 17 титулов ATP. Австриец является победителем Открытого чемпионата США 2020 года.

Турнир в Хихоне относится к категории АТР 250 и проводится на покрытии «хард». Общий призовой фонд соревнований составляет €612 тыс. Турнир завершится 16 октября.

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