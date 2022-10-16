Рублев стал победителем турнира в Испании

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Рублева, который был посеян на турнире под первым номером. Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут.

Рублеву 24 года. Он занимает девятое место в рейтинге лучших теннисистов планеты, а также является олимпийским чемпионом Игр в Токио в миксте и обладателем Кубка Дэвиса — 2021 в составе сборной России. Рублев выиграл 12-й турнир под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов в карьере и четвертый в текущем сезоне.