Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл в 1/16 финала турнира в Стокгольме

Сегодня в 1/16 финала белорус, занимающий 70-е место в мировом рейтинге, в упорной борьбе уступил в трехсетовом поединке американскому теннисисту Максиму Кресси, у которого 33-я позиция, — 6:4, 6:7 (5:7), 4:6. Илья Ивашко всего трижды подал на вылет, а его соперник сделал 22 эйса. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. Во втором раунде состязаний в шведской столице соперником американца будет пятая ракетка планеты грек Стефанос Циципас.