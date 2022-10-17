Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл в 1/16 финала турнира в Стокгольме

Сегодня в 1/16 финала белорус, занимающий 70-е место в мировом рейтинге, в упорной борьбе уступил в трехсетовом поединке американскому теннисисту Максиму Кресси, у которого 33-я позиция, — 6:4, 6:7 (5:7), 4:6. Илья Ивашко всего трижды подал на вылет, а его соперник сделал 22 эйса. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. Во втором раунде состязаний в шведской столице соперником американца будет пятая ракетка планеты грек Стефанос Циципас.
Две белоруски выступят на крупном женском турнире WTA-1000 в мексиканской Гвадалахаре с призовым фондом $2,5 млн. В первом раунде соперницей Виктории Азаренко (37-й номер мирового рейтинга) будет китаянка Чжан Шуай (26), а Александра Саснович (32) встретится с украинской теннисисткой Мартой Костюк (58).
Турниры в Стокгольме и Гвадалахаре финишируют 23 октября.