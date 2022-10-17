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17:36 (мск), источник: Vesti.kz

Шестая ракетка России объявил о выступлении за Казахстан

Российский теннисист Александр Шевченко объявил о выступлении за Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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149-я ракетка мира на турнире ATP-250 в Стокгольме выступил под флагом Казахстана и опубликовал скриншот результата матча в социальных сетях.

Шевченко оказался сильнее россиянина Павла Котова — 4:6, 6:3, 6:2 и вышел в основную сетку соревнований.

Впрочем, на сайте ATP нет никакой информации о смене гражданства Шевченко. Там о по прежнему представлен как россиянин.

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