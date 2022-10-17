Шестая ракетка России объявил о выступлении за Казахстан
Российский теннисист Александр Шевченко объявил о выступлении за Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Российский теннисист Александр Шевченко объявил о выступлении за Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.
149-я ракетка мира на турнире ATP-250 в Стокгольме выступил под флагом Казахстана и опубликовал скриншот результата матча в социальных сетях.
Шевченко оказался сильнее россиянина Павла Котова — 4:6, 6:3, 6:2 и вышел в основную сетку соревнований.
Впрочем, на сайте ATP нет никакой информации о смене гражданства Шевченко. Там о по прежнему представлен как россиянин.