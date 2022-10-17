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18:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Госдуме призвали не радоваться победам российских теннисистов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Роман Терюшков призвал болельщиков не радоваться победам российских теннисистов из-за их нейтрального статуса.

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Источник: Пресс-служба депутата ГД РФ Р.И.Терюшкова

В воскресенье Андрей Рублев стал победителем турнира в испанском Хихоне. В этот же день Анна Блинкова выиграла соревнования в Румынии.

«Это коммерческие турниры. Выступают теннисисты без гимна, без флага. За свою фамилию. Это не про дух спорта. Государство готовит спортсмена, чтобы он представлял свою родину. Мы знаем, что последний раз сказал Бах, что он говорил в марте. Спортсмены должны осудить СВО, предать страну, чтобы выступать на международных соревнованиях. Если ребята выступают, подписывали какие-то бумаги, значит. Я бы не стал восхищаться или радоваться этим победам. Это победы не российских спортсменов, а просто игроков коммерческого турнира», — заявил Терюшков изданию «Спорт-Экспресс».

Международный олимпийский комитет (МОК) в конце февраля рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинство международных федераций последовали этой рекомендации.

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