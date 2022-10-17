В Госдуме призвали не радоваться победам российских теннисистов

«Это коммерческие турниры. Выступают теннисисты без гимна, без флага. За свою фамилию. Это не про дух спорта. Государство готовит спортсмена, чтобы он представлял свою родину. Мы знаем, что последний раз сказал Бах, что он говорил в марте. Спортсмены должны осудить СВО, предать страну, чтобы выступать на международных соревнованиях. Если ребята выступают, подписывали какие-то бумаги, значит. Я бы не стал восхищаться или радоваться этим победам. Это победы не российских спортсменов, а просто игроков коммерческого турнира», — заявил Терюшков изданию «Спорт-Экспресс».