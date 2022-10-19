Карацев уступил Норри и выбыл с теннисного турнира в Стокгольме

Карацев уступил Норри и выбыл с теннисного турнира в Стокгольме

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Стокгольме (Швеция), призовой фонд которого составляет почти 650 тысяч евро.