Карацев уступил Норри и выбыл с теннисного турнира в Стокгольме
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Стокгольме (Швеция), призовой фонд которого составляет почти 650 тысяч евро.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Стокгольме (Швеция), призовой фонд которого составляет почти 650 тысяч евро.
Во встрече второго круга Карацев проиграл британцу Кэмерону Норри (2-й номер посева) со счетом 7:6 (10:8), 3:6, 4:6. Продолжительность матча составила 3 часа 4 минуты.
В следующем круге Норри сыграет с победителем встречи Хольгер Руне (Дания, 7-й номер посева) — Кристиан Гарин (Чили).