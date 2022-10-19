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18:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карацев уступил Норри и выбыл с теннисного турнира в Стокгольме

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Стокгольме (Швеция), призовой фонд которого составляет почти 650 тысяч евро.

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Источник: AP 2022

Во встрече второго круга Карацев проиграл британцу Кэмерону Норри (2-й номер посева) со счетом 7:6 (10:8), 3:6, 4:6. Продолжительность матча составила 3 часа 4 минуты.

В следующем круге Норри сыграет с победителем встречи Хольгер Руне (Дания, 7-й номер посева) — Кристиан Гарин (Чили).

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