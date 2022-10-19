Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла на турнире в Гвадалахаре

Сегодня в 1/16 финала четвертая ракетка планеты уступила в трехсетовом поединке российской теннисистке Людмиле Самсоновой, которая занимает 22-е место в мировом рейтинге, — 4:6, 6:2, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В матче за попадание в четвертьфинал Самсонова сыграет с победительницей встречи между чешкой Марией Боузуковой (38-й номер мирового рейтинга) и колумбийкой Марией Осорио (71).

Ранее еще одна белорусская теннисистка экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (37) в первом раунде обыграла в двух партиях российскую теннисистку Элину Аванесян (130) — 6:4, 6:2. В 1/16 финала соперницей Азаренко будет восьмой номер мирового рейтинга испанка Паула Бадоса.

Еще одна белоруска Александра Саснович (32) проиграла украинской теннисистке Марте Костюк (58) — 1:6, 3:6.

В 1/16 финала парного разряда белорусская теннисистка Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан уступили польско-новозеландскому дуэту Алисия Росольска / Эрин Рутлифф — 2:6, 6:3, 3:10. Сегодня Александра Саснович и китаянка Линь Чжу встретятся с американо-индонезийским тандемом Софи Чан / Алдила Сутджиади.