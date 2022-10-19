Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида
Филадельфия
Футбол. Зарубежный
19.10
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
20
Футбол. Зарубежный
19.10
Эльче
Реал
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо
Виннипег
Футбол. Зарубежный
19.10
Арсенал
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19.10
Борнмут
Саутгемптон
01
Футбол. Зарубежный
19.10
Брентфорд
Челси
00
Футбол. Зарубежный
19.10
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
10
Футбол. Зарубежный
19.10
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
19.10
Реал Сосьедад
Мальорка
10
Футбол. Кубок России
19.10
ЦСКА
Торпедо
01
Футбол. Зарубежный
19.10
Кадис
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
19.10
Вальядолид
Сельта
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Сент-Луис
Хоккей. КХЛ
19.10
СКА
Автомобилист
31
Хоккей. КХЛ
19.10
ЦСКА
Куньлунь
51
Хоккей. КХЛ
19.10
Ак Барс
Металлург
ОТ
32
Футбол. Кубок России
19.10
Нижний Новгород
Краснодар
10
Футбол. Кубок России
19.10
Факел
Спартак
12
Хоккей. КХЛ
19.10
Трактор
Авангард
10
Футбол. Кубок России
19.10
Оренбург
Ахмат
42
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Витязь
Все события
Фоторепортажи
18«Спартак» впервые за 5 лет обыграл «Зенит»
10«Спартак» обыграл «Локомотив» с минимальным счетом
19 октября, источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла на турнире в Гвадалахаре

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в мексиканской Гвадалахаре с призовым фондом $2,5 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в 1/16 финала четвертая ракетка планеты уступила в трехсетовом поединке российской теннисистке Людмиле Самсоновой, которая занимает 22-е место в мировом рейтинге, — 4:6, 6:2, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В матче за попадание в четвертьфинал Самсонова сыграет с победительницей встречи между чешкой Марией Боузуковой (38-й номер мирового рейтинга) и колумбийкой Марией Осорио (71).

Ранее еще одна белорусская теннисистка экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (37) в первом раунде обыграла в двух партиях российскую теннисистку Элину Аванесян (130) — 6:4, 6:2. В 1/16 финала соперницей Азаренко будет восьмой номер мирового рейтинга испанка Паула Бадоса.

Еще одна белоруска Александра Саснович (32) проиграла украинской теннисистке Марте Костюк (58) — 1:6, 3:6.

В 1/16 финала парного разряда белорусская теннисистка Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан уступили польско-новозеландскому дуэту Алисия Росольска / Эрин Рутлифф — 2:6, 6:3, 3:10. Сегодня Александра Саснович и китаянка Линь Чжу встретятся с американо-индонезийским тандемом Софи Чан / Алдила Сутджиади.

Соревнования в Гвадалахаре завершатся 23 октября.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь