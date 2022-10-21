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16:57 (мск), источник: ТАСС

Бывшую первую ракетку мира Халеп временно отстранили за нарушение антидопинговых правил

В пробе спортсменки, взятой на Открытом чемпионате США, нашли запрещенное вещество.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 21 октября. Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Проба была взята у спортсменки на Открытом чемпионате США 2022 года. В образце обнаружили роксадустат, который внесен в список запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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