Бывшую первую ракетку мира Халеп временно отстранили за нарушение антидопинговых правил
В пробе спортсменки, взятой на Открытом чемпионате США, нашли запрещенное вещество.
В пробе спортсменки, взятой на Открытом чемпионате США, нашли запрещенное вещество.
ТАСС, 21 октября. Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
Проба была взята у спортсменки на Открытом чемпионате США 2022 года. В образце обнаружили роксадустат, который внесен в список запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством (WADA).