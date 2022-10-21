Бывшую первую ракетку мира Халеп временно отстранили за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 21 октября. Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).