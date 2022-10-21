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17:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Халеп заявила, что никогда не употребляла допинг

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Румынская теннисистка Симона Халеп, временно отстраненная от соревнований за нарушение антидопинговых правил, опубликовала в Twitter заявление о своей невиновности.

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Источник: РИА "Новости"

Проба, которая была взята у экс-первой ракетки мира во время участия в Открытом чемпионате США в августе 2022 года, дала положительный результат на препарат роксадустат.

«Сегодня начинается самый тяжелый матч в моей жизни: борьба за правду. Меня уведомили, что у меня положительный результат теста на вещество под названием роксадустат в крайне малом количестве, что стало самым большим потрясением в моей жизни», — написала Халеп.

«За всю мою карьеру мысль об обмане ни разу даже не приходила мне в голову, поскольку это полностью противоречит всем ценностям, которые мне прививали. Столкнувшись с такой несправедливостью, я чувствую себя совершенно сбитой с толку. Я буду бороться до конца, чтобы доказать, что я никогда сознательно не принимала никаких запрещенных веществ. Верю, что рано или поздно правда выйдет наружу», — добавила спортсменка.

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