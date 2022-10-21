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19:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-тренер Медведева рассказал об отказе Даниила сменить гражданство

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Первый тренер российского теннисиста Даниила Медведева во Франции Жан-Рене Лиснар рассказал, что в молодости у игрока были предложения сменить спортивное гражданство.

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Источник: AP 2022

Медведев переехал во Францию в 2014 году. Сейчас теннисист проживает в Монако.

«Насколько знаю, у Даниила были определенные контакты, но он отказался менять гражданство. Как я понимаю, он всегда гордился тем, что играет за Россию. Несмотря на то что он уже много лет живет во Франции и Монако. По опыту работы с русскими знаю, что у них принадлежность к своей стране — в коже, в крови», — приводит слова Лиснара «Спорт-Экспресс».

Тренер отметил, что в будущем Медведев не сможет сменить спортивное гражданство, так как выступал в составе сборной России на Кубке Дэвиса. Он также осудил санкции, направленные на российских спортсменов.

«Лично для меня санкции к российским спортсменам — это сумасшествие. Не понимаю и не принимаю этого. Почему их не пустили на Уимблдон? Это дискриминация. Эти молодые ребята и девушки не сделали ничего, чтобы заслужить отстранения от того, чем они занимаются всю жизнь и на что они положили огромные многолетние усилия», — добавил Лиснар.

Медведев является победителем US Open (2021), финалистом US Open (2019) и Australian Open (2021, 2022), победителем 14 турниров ATP в одиночном разряде, обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России.

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