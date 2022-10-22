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17:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гнобившая Шарапову теннисистка попалась на допинге. Что скажешь, Симона?

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп временно отстранена от соревнований из-за положительного результата допинг-пробы, которую она сдала во время US Open. Ранее румынка набрасывалась на россиянку Марию Шарапову после истории с мельдонием и не хотела подавать ей руку. Сейчас не стыдно?

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Источник: Reuters

На чем поймали Халеп

Громкая новость пришла из мира тенниса. Проба, взятая у экс-первой ракетки мира из Румынии в августе, дала положительный результат на запрещенное вещество роксадустат (применяется для лечения хронической болезни почек). Она воспользовалась правом запросить анализ пробы Б, который подтвердил результаты пробы A.

Халеп 31 год — не критичный возраст для женского тенниса. Спортсменка занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), является победительницей 24 турниров WTA в одиночном разряде. Румынка выигрывала «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдон (2019), а также стала третьей в истории теннисисткой, которой удалось заработать более 40 млн долларов призовых.

Наезд на Шарапову

В общем, Симона далеко не последний человек в мире тенниса. Она всегда выступала за чистоту спорта и буквально возненавидела российскую теннисистку Марию Шарапову, когда ту дисквалифицировали за мельдоний. Вот что румынка говорила, когда Марию стали приглашать на турниры после отбытия наказания.

«Детям, молодым теннисистам нужно показывать, что игрокам, которых дисквалифицировали за допинг, не помогают приглашениями на турниры. И дело не лично в Шараповой, а во всех, кого ловили на допинге. Это тяжелый момент для нашего вида спорта, я немного разочарована. И раньше с Шараповой никогда не разговаривала — а теперь и вовсе нет причин это делать. Я лично проверяю список WADA каждый год и перед тем, как что-либо принять, советуюсь с компетентными людьми, чтобы исключить любую возможность употребить допинг», — приводит слова Халеп Tennis.com.

Слабое оправдание

Получается, что унижавшая Шарапову топовая теннисистка сама попалась на допинге. При том что Симона уверяла, что лично проверяет список WADA каждый год и всегда советуется с компетентными людьми. Что теперь скажешь, Симона? Может быть, не стоило быть столь категоричной в отношении российской теннисистки, которую отстранили за в общем-то безобидный мельдоний? Карма настигла румынку довольно быстро. Теперь получается, что она не может смотреть в зеркало, потому что в отражении увидит человека, употреблявшего допинг. А ведь Халеп так боролась за чистый спорт. Румынка подумала немного и написала пост в социальных сетях.

«Сегодня начинается самый тяжелый матч в моей жизни: борьба за правду. Меня уведомили о положительном результате теста на роксадустат в крайне малом количестве, что стало самым большим потрясением в моей жизни. За всю карьеру мысль об обмане ни разу даже не приходила мне в голову, поскольку это полностью противоречит всем ценностям, которые мне прививали. Столкнувшись с такой несправедливостью, я чувствую себя совершенно сбитой с толку. Я буду бороться до конца, чтобы доказать, что я никогда сознательно не принимала никаких запрещенных веществ. Верю, что рано или поздно правда выйдет наружу», — добавила спортсменка.

Не хочется зло иронизировать по поводу ситуации, в которой оказалась экс-первая ракетка мира. С другой стороны, если она позволяла себя нелицеприятные высказывания в адрес Шараповой, то теперь должна быть готова к тому, что и в ее сторону польется грязь. Или это другое?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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