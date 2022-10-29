Вероника Кудерметова внезапно взлетела в топ-10. У нее ни одного титула, зато в игре — сверхагрессия

Вероника Кудерметова была в одном матче от попадания на итоговый турнир WTA, где с 31 октября по 7 ноября выступят восемь лучших теннисисток этого сезона. Ей не хватило победы над Марией Саккари в четвертьфинале в Гвадалахаре.

Несмотря на это, Кудерметова провела замечательный сезон, по ходу которого из-за пределов топ-30 добралась до дебюта в топ-10, который случился на этой неделе — она поднялась на девятую строчку рейтинга.

Теперь в десятке лучших две российских теннисистки: Кудерметова (9) и Дарья Касаткина (8).

В этом сезоне у Кудерметовой.

39 выигранных матчей — делит пятое место в WTA-туре;.

66% побед — это 11-е место в туре;.

Баланс 4:5 против соперниц из топ-10 — в этом году она одержала почти половину своих побед над десяткой (всего за карьеру у нее их 10);.

С топ-20 у нее баланс 8:8, при этом вообще за карьеру — 16:31. Эта цифра важна, потому что большую часть сезона уровнем Вероники как раз был топ-20, так что это демонстрация ее навыков против номинально равных соперниц;.

На 20 турнирах у Кудерметовой, к сожалению, ноль титулов, но зато есть три финала — в том числе на довольно крупном турнире в Дубае. В этом году у нее больше финалов, чем до этого за всю карьеру (два, но зато один из них она выиграла);.

На «Ролан Гаррос» Вероника впервые в карьере вышла в четвертьфинал «Большого шлема»;

А еще ей в этом году как-то феноменально везло — на восьми турнирах ее соперницы снимались до или по ходу матчей с ней. И это при том, что ни у кого в туре нет больше четырех отказов.

Кудерметова — сверхагрессивная теннисистка, и в этом году она проделала большой путь в решении главной задачи атакующих: поиске стабильности.

Когда у Кудерметовой идет ее быстрая и силовая игра, сделать с ней что-то практически невозможно — она просто сметает соперниц с корта. В этом сезоне у нее намного больше матчей, когда эта игра идет.

С другой стороны, уязвимые места у нее тоже классические и понятные. Ей немного не хватает разнообразия, чтобы перестроиться, когда игра не идет (хотя в этом она тоже прибавила). Кроме того, по тем же причинам Кудерметова уязвима перед редкими теннисистками, которые мощнее. В этом плане показателен ее финал турнира в Дубае против Алены Остапенко, в котором она взяла всего четыре гейма. Остапенко просто настолько мощная, что стабильно задавливала россиянку, а та в ответ могла предложить только попытки играть еще агрессивнее — которые приводили к ошибкам.

Но еще раз — по сравнению с прошлыми сезонами Кудерметова стала намного более стабильной и добавила в разнообразии и обороне.

Многие отмечают подачу как одну из основ прогресса Вероники. И действительно в этом году она:

Третья по количеству эйсов;.

Восьмая по выигранным очкам на подаче (среди тех, кто провел больше 20 матчей);.

Восьмая по выигранным очкам на второй подаче (среди тех, кто провел больше 20 матчей).

Но тут нужно отметить, что в топ по эйсам Кудерметова входила три последних сезона. Кроме того, процент эйсов у нее держится на стабильном уровне: в районе 6,6−7%.

А вот с остальными показателями на подаче прогресс очевиден. В 2020-м процент выигранных очков на подаче в целом составлял 57,5%, а в этом — 61,7%. Отдельно на второй подаче состоялся рывок с 44% до 50%.

С одной стороны, это может говорить о том, что подача сама по себе стала лучше и эффективнее (хотя тогда и уровень эйсов по логике тоже должен был вырасти). Так что скорее это указывает на то, что основной прогресс был как раз в игре после подачи.

Кудерметова не только взлетела в одиночке, но и остается одной из лучших теннисисток мира в паре — и в ней выступит на итоговом. Да и в одиночке она еще может туда попасть, если кто-нибудь снимется, потому что приедет в Техас первой запасной.

Вообще крупные турниры остаются зоной, в которой Кудерметова еще может значительно прибавить. На уровне WTA 1000 она в этом году провела восемь соревнований и в четырех случаях проигрывала в первом круге. У нее два четвертьфинала, но дальше этой стадии она не проходила.

Так что задачи на следующий сезон в принципе понятны.