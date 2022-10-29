Вероника Кудерметова внезапно взлетела в топ-10. У нее ни одного титула, зато в игре — сверхагрессия
Разбираем сезон прорыва.
Разбираем сезон прорыва.
Вероника Кудерметова была в одном матче от попадания на итоговый турнир WTA, где с 31 октября по 7 ноября выступят восемь лучших теннисисток этого сезона. Ей не хватило победы над Марией Саккари в четвертьфинале в Гвадалахаре.
Несмотря на это, Кудерметова провела замечательный сезон, по ходу которого из-за пределов топ-30 добралась до дебюта в топ-10, который случился на этой неделе — она поднялась на девятую строчку рейтинга.
Теперь в десятке лучших две российских теннисистки: Кудерметова (9) и Дарья Касаткина (8).
В этом сезоне у Кудерметовой.
Кудерметова — сверхагрессивная теннисистка, и в этом году она проделала большой путь в решении главной задачи атакующих: поиске стабильности.
Когда у Кудерметовой идет ее быстрая и силовая игра, сделать с ней что-то практически невозможно — она просто сметает соперниц с корта. В этом сезоне у нее намного больше матчей, когда эта игра идет.
С другой стороны, уязвимые места у нее тоже классические и понятные. Ей немного не хватает разнообразия, чтобы перестроиться, когда игра не идет (хотя в этом она тоже прибавила). Кроме того, по тем же причинам Кудерметова уязвима перед редкими теннисистками, которые мощнее. В этом плане показателен ее финал турнира в Дубае против Алены Остапенко, в котором она взяла всего четыре гейма. Остапенко просто настолько мощная, что стабильно задавливала россиянку, а та в ответ могла предложить только попытки играть еще агрессивнее — которые приводили к ошибкам.
Но еще раз — по сравнению с прошлыми сезонами Кудерметова стала намного более стабильной и добавила в разнообразии и обороне.
Многие отмечают подачу как одну из основ прогресса Вероники. И действительно в этом году она:
Но тут нужно отметить, что в топ по эйсам Кудерметова входила три последних сезона. Кроме того, процент эйсов у нее держится на стабильном уровне: в районе 6,6−7%.
А вот с остальными показателями на подаче прогресс очевиден. В 2020-м процент выигранных очков на подаче в целом составлял 57,5%, а в этом — 61,7%. Отдельно на второй подаче состоялся рывок с 44% до 50%.
С одной стороны, это может говорить о том, что подача сама по себе стала лучше и эффективнее (хотя тогда и уровень эйсов по логике тоже должен был вырасти). Так что скорее это указывает на то, что основной прогресс был как раз в игре после подачи.
Кудерметова не только взлетела в одиночке, но и остается одной из лучших теннисисток мира в паре — и в ней выступит на итоговом. Да и в одиночке она еще может туда попасть, если кто-нибудь снимется, потому что приедет в Техас первой запасной.
Вообще крупные турниры остаются зоной, в которой Кудерметова еще может значительно прибавить. На уровне WTA 1000 она в этом году провела восемь соревнований и в четырех случаях проигрывала в первом круге. У нее два четвертьфинала, но дальше этой стадии она не проходила.
Так что задачи на следующий сезон в принципе понятны.
Павел Никитин