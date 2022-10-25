Теннисист Медведев высказался о санкциях в отношении российских спортсменов

«Мне как теннисисту повезло, что я могу соревноваться. В командных видах спорта все сложнее», — поделился он. Медведев заявил, что хорошим решением будет выступление россиян под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) или Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Медведев занимает четвертое место в текущем рейтинге лучших теннисистов мира. Он возглавлял список ATP на протяжении 16 недель с перерывом, что является рекордом среди российских спортсменов.