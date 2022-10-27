В Базеле отказались назвать улицу в честь Роджера Федерера и объяснили почему

Об этом рассказал топограф Базеля Пол Хаффнер.

«Политика Базеля заключается в том, что только умершие люди могут заполучить таким образом площадь или улицу, названные в их честь», — приводит слова Хаффнера Reuters.

Напомним, в Базеле имеется именной трамвай Роджера Федерера. Также ведутся переговоры о том, чтобы назвать одно из зданий в его честь.