Соболенко прокомментировала попадание на Итоговый турнир WTA

«У меня определенно был очень тяжелый сезон. Но в то же время я действительно ценю его, потому что он показал мне, что даже если у меня что-то не получается, я могу бороться, несмотря ни на что. Это доказывает, насколько я хороша как конкурент», — приводит слова 24-летней спортсменки пресс-служба WTA.