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18:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Соболенко прокомментировала попадание на Итоговый турнир WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала попадание на Итоговый турнир WTA-2022.

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Источник: Reuters

«У меня определенно был очень тяжелый сезон. Но в то же время я действительно ценю его, потому что он показал мне, что даже если у меня что-то не получается, я могу бороться, несмотря ни на что. Это доказывает, насколько я хороша как конкурент», — приводит слова 24-летней спортсменки пресс-служба WTA.

В этом сезоне Соболенко не смогла выиграть ни один турнир. Однако она начала сезон в топ-10 и не выходила за его пределы.

Итоговый турнир WTA пройдет с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (США).

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