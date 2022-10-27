Российский тренер Турсунов объяснил уход от британской теннисистки чувством тревоги

"Уходил ли я, чтобы работать Белиндой Бенчич? — Нет. Это абсолютно неправда. Я уходил от Эммы независимо от того, был ли доступен другой теннисист.

Мы не сошлись на условиях, плюс были некоторые тревожные звоночки, которые просто нельзя было игнорировать. Вот почему читать такие вещи немного неприятно… Я не прыгал от одного игрока к другому, я бы не стал этого делать", — цитирует Турсунова Tennis Major.