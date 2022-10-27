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19:37 (мск), источник: Sport24

Российский тренер Турсунов объяснил уход от британской теннисистки чувством тревоги

Российский тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал свой уход от британской теннисистка Эммы Радукану.

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"Уходил ли я, чтобы работать Белиндой Бенчич? — Нет. Это абсолютно неправда. Я уходил от Эммы независимо от того, был ли доступен другой теннисист.

Мы не сошлись на условиях, плюс были некоторые тревожные звоночки, которые просто нельзя было игнорировать. Вот почему читать такие вещи немного неприятно… Я не прыгал от одного игрока к другому, я бы не стал этого делать", — цитирует Турсунова Tennis Major.

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