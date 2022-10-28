Медведев оценил нынешний уровень игры в теннис

«Синнер — топ-игрок, он может доставить проблемы практически любому. На последних двух турнирах Большого шлема он играл в пяти сетах с будущим победителем, так что Янник — топ-игрок. Я очень доволен сегодняшним выступлением. Я потрясающе подавал, почти не допускал невынужденных ошибок, был надежен за задней линией. Сегодня все работало хорошо. Я очень рад этому», — цитирует Медведева официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.