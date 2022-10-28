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21:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев оценил нынешний уровень игры в теннис

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев после победы над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинальном матче турнира категории ATP 500 в Вене заявил, что достиг уровня, за счет которого может выигрывать самые крупные соревнования.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу первой ракетки турнира Медведева.

«Синнер — топ-игрок, он может доставить проблемы практически любому. На последних двух турнирах Большого шлема он играл в пяти сетах с будущим победителем, так что Янник — топ-игрок. Я очень доволен сегодняшним выступлением. Я потрясающе подавал, почти не допускал невынужденных ошибок, был надежен за задней линией. Сегодня все работало хорошо. Я очень рад этому», — цитирует Медведева официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

«Я счастлив, я очень долго искал этот уровень. С ним я могу выигрывать самые крупные турниры. Надеюсь, я продержусь на нем еще два матча», — добавил теннисист.

В полуфинале россиянин сыграет против болгарина Григора Димитрова.

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