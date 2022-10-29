Касаткина сыграет в одной группе со Швентек на итоговом турнире WTA

Жеребьевка группового этапа прошла в пятницу. В другой группе сыграют Онс Жабер из Туниса, американка Джессика Пегула, гречанка Мария Саккари и белоруска Арина Соболенко. В парном турнире также определились составы двух групп.

В первую вошли чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова, американки Джессика Пегула и Кори Гауфф, китаянки Ифань Сюй и Чжаосюань Ян и американо-нидерландский дуэт Дезире Кравчик и Деми Схюрс. Во вторую группу попали канадка Габриэла Дабровски и мексиканка Гильяна Ольмос, россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элиз Мертенс, украинка Людмила Киченок и представительница Латвии Алена Остапенко, а также Анна Данилина из Казахстана и бразильянка Беатрис Хаддад Майя.