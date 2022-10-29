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09:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Касаткина сыграет в одной группе со Швентек на итоговом турнире WTA

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина сыграет с полькой Игой Швёнтек, американкой Кори Гауфф и француженкой Каролин Гарсия на групповом этапе итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Источник: AP 2022

Жеребьевка группового этапа прошла в пятницу. В другой группе сыграют Онс Жабер из Туниса, американка Джессика Пегула, гречанка Мария Саккари и белоруска Арина Соболенко. В парном турнире также определились составы двух групп.

В первую вошли чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова, американки Джессика Пегула и Кори Гауфф, китаянки Ифань Сюй и Чжаосюань Ян и американо-нидерландский дуэт Дезире Кравчик и Деми Схюрс. Во вторую группу попали канадка Габриэла Дабровски и мексиканка Гильяна Ольмос, россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элиз Мертенс, украинка Людмила Киченок и представительница Латвии Алена Остапенко, а также Анна Данилина из Казахстана и бразильянка Беатрис Хаддад Майя.

Итоговый турнир WTA, общий призовой фонд которого составляет 5 млн долларов, пройдет с 31 октября по 7 ноября в американском Форт-Уэрте. Две лучшие теннисистки из каждой группы выходят в полуфинал. Победительницей прошлогоднего турнира стала испанка Гарбинье Мугуруса.

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