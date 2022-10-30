Белорусская теннисистка Вера Лапко выиграла турнир в Трнаве
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко стала победительницей турнира ITF в словацкой Трнаве с призовым фондом $25 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко стала победительницей турнира ITF в словацкой Трнаве с призовым фондом $25 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в решающем поединке белоруска, занимающая 355-е место в мировом рейтинге, обыграла чешкую теннисистку Люцию Гавличкову, у которой 437-я позиция в рейтинге WTA, — 4:6, 7:6 (7:1), 6:2.
На пути к сегодняшнему финалу Вера Лапко победила представительницу Китайского Тайбэя И Ян Ю (610-й номер мирового рейтинга) — 6:2, 6:2, чешскую теннисистку Барбору Палицову (228) — 3:6, 6:4, 6:3 хорватку Яну Фетт (279) — 6:4, 3:6, 6:2 и словачку Веронику Кужмову (147) — 6:1, 7:5.