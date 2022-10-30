Белорусская теннисистка Вера Лапко выиграла турнир в Трнаве

Сегодня в решающем поединке белоруска, занимающая 355-е место в мировом рейтинге, обыграла чешкую теннисистку Люцию Гавличкову, у которой 437-я позиция в рейтинге WTA, — 4:6, 7:6 (7:1), 6:2.