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30 октября, источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Вера Лапко выиграла турнир в Трнаве

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко стала победительницей турнира ITF в словацкой Трнаве с призовым фондом $25 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня в решающем поединке белоруска, занимающая 355-е место в мировом рейтинге, обыграла чешкую теннисистку Люцию Гавличкову, у которой 437-я позиция в рейтинге WTA, — 4:6, 7:6 (7:1), 6:2.

На пути к сегодняшнему финалу Вера Лапко победила представительницу Китайского Тайбэя И Ян Ю (610-й номер мирового рейтинга) — 6:2, 6:2, чешскую теннисистку Барбору Палицову (228) — 3:6, 6:4, 6:3 хорватку Яну Фетт (279) — 6:4, 3:6, 6:2 и словачку Веронику Кужмову (147) — 6:1, 7:5.

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