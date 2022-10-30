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18:46 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир в Австрии

В финале он в трех сетах обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова.

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Источник: Reuters

ТАСС, 30 октября. Россиянин Даниил Медведев в воскресенье победил представителя Канады Дениса Шаповалова в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вене.

Медведев, выступавший на турнире под первым номером посева, выиграл со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Шаповалов не получил номера посева. Победа позволит россиянину на следующей неделе переместиться с четвертого на третье место в рейтинге ATP. Соревнования в Вене — первые, на которых Медведев выступал после травмы, полученной 8 октября в полуфинале турнира в Астане против серба Новака Джоковича.

Прошедший финал стал для российского теннисиста пятым в 2022 году. Медведев завоевал второй титул в сезоне, в августе он стал победителем турнира в мексиканском Лос-Кабосе. Также в текущем году россиянин уступил в решающих матчах на Открытом чемпионате Австралии и на турнирах в Хертогенбосе (Нидерланды) и в Галле (Германия).

Медведеву 26 лет, он занимает четвертое место в рейтинге АТР. На счету россиянина теперь 15 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года, в том же году Медведев в составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. В субботу Медведев в четвертый раз квалифицировался на Итоговый турнир ATP, он был победителем этих соревнований в 2020 году, а в 2021 году дошел на них до финала.

Шаповалову 23 года, он располагается на 19-й позиции мирового рейтинга. На его счету один титул ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2021 году. В составе сборной Канады Шаповалов стал победителем Кубка ATP в 2022 году.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии «хард». Общий призовой фонд турнира составляет около €2,4 млн. Действующим победителем является представитель Германии Александр Зверев. В 2020 году турнир выигрывал россиянин Андрей Рублев.

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