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14:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев вышел в третий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого превышает 5,4 миллиона евро.

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Источник: Reuters

Рублев, имеющий седьмой номер посева, во втором круге победил американца Джона Изнера со счетом 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 1 минуту.

Соперник Рублева по третьему раунду станет известен позднее.

Рублев претендует на попадание на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который пройдет с 13 по 20 ноября в Турине. Помимо россиянина, за две оставшиеся путевки на соревнования борются канадец Феликс Оже-Альяссим, американец Тейлор Фриц и поляк Хуберт Хуркач.

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