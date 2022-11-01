Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

Рублев, имеющий седьмой номер посева, во втором круге победил американца Джона Изнера со счетом 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 1 минуту.

Рублев претендует на попадание на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который пройдет с 13 по 20 ноября в Турине. Помимо россиянина, за две оставшиеся путевки на соревнования борются канадец Феликс Оже-Альяссим, американец Тейлор Фриц и поляк Хуберт Хуркач.