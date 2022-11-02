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08:46 (мск), источник: ТАСС

Касаткина проиграла первой ракетке мира Свентек в матче Итогового турнира WTA

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу польской спортсменки.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 2 ноября. Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши победила россиянку Дарью Касаткину в матче первого тура Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в городе Форт-Уэрт (штат Техас).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Свёнтек, посеянной на турнире под первым номером, Касаткина имеет восьмой номер посева. В другом матче группы А француженка Каролин Гарсия (шестой номер посева) обыграла американку Кори Гауфф (4) со счетом 6:4, 6:3.

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы, по две лучшие спортсменки выйдут в полуфинал. В группе В выступают представительница Туниса Онс Жабер (2), американка Джессика Пегула (3), белоруска Арина Соболенко (7) и гречанка Мария Саккари (5).

Касаткиной 25 лет, она занимает восьмое место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла шесть турниров под эгидой организации в одиночном разряде, в 2022 году она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции.

Свёнтек 21 год, она возглавляет рейтинг WTA, на счету спортсменки 11 выигранных турниров, восемь из них — в текущем сезоне. Теннисистка трижды побеждала на турнирах Большого шлема: дважды на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022) и один раз — на Открытом чемпионате США (2022). Свёнтек является первой представительницей Польши, возглавившей мировой рейтинг. Спортсменке принадлежит самая длинная победная серия в XXI веке — 37 матчей.

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой (8), представлявшей Чехословакию и США. Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). Действующей победительницей соревнований является испанка Гарбинье Мугуруса. Итоговый турнир WTA завершится 7 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.

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