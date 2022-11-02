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17:51 (мск), источник: ТАСС

Первая ракетка России Даниил Медведев не смог выйти в третий круг турнира в Париже

ТАСС, 2 ноября. Россиянин Даниил Медведев в среду проиграл австралийцу Алексу де Минауру во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Париже.

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Источник: AP 2022

Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:5 в пользу-де Минаура, не получившего номер посева на турнире. Медведев был посеян под четвертым номером. В следующем круге австралиец встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо (16-й номер посева).

Медведеву 26 лет, он занимает третье место в рейтинге АТР. На счету россиянина 15 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года, в том же году Медведев в составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира.

Де Минауру 23 года, он располагается на 25-й позиции мирового рейтинга. На счету спортсмена шесть титулов ATP. Лучшим результатом австралийца на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2020 году.

Турнир в Париже проводится на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира составляет €5,4 млн. Из российский теннисистов на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018) и Медведев (2020).

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