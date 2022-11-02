Российский теннисист Рублев выступит на итоговом турнире ATP

Одновременно с Рублевым на турнир отобрался канадец Феликс Оже-Альяссим. Это произошло после поражений поляка Хуберта Хуркача и американца Тейлора Фрица в матчах второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже. Чтобы опередить Рублева или Оже-Альяссима обоим теннисистам надо было выигрывать «Мастерс» в столице Франции.