Российский теннисист Рублев выступит на итоговом турнире ATP
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев в третий раз в карьере квалифицировался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев в третий раз в карьере квалифицировался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Одновременно с Рублевым на турнир отобрался канадец Феликс Оже-Альяссим. Это произошло после поражений поляка Хуберта Хуркача и американца Тейлора Фрица в матчах второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже. Чтобы опередить Рублева или Оже-Альяссима обоим теннисистам надо было выигрывать «Мастерс» в столице Франции.
Определились все участники итогового турнира. Ранее квалифицировались россиянин Даниил Медведев, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович.
Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября в итальянском Турине. Призовой фонд соревнований составит рекордные 14,75 миллиона долларов. Рублев в двух предыдущих розыгрышах (2020, 2021) не сумел выйти из группы.