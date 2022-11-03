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09:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Надаль проиграл Полу и вылетел из турнира в Париже

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог выйти в третий круг турнира в Париже. Во втором круге он проиграл представителю США Томми Полу со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 1:6.

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Источник: Reuters

Продолжительность встречи составила 2 часа 34 минуты. За это время испанец выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. На счету американца четыре эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге Пол встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Турнир в Париже проходит с 31 октября по 6 ноября. Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 5,4 млн. Его действующим чемпионом является 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, который в финале турнира обыграл россиянина Даниила Медведева.

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