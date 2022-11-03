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22:18 (мск), источник: ТАСС

Хачанов проиграл Джоковичу и не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP в Париже

Российский теннисист уступил представителю Сербии со счетом 4:6, 1:6.

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Источник: Reuters

ТАСС, 3 ноября. Россиянин Карен Хачанов в четверг уступил сербу Новаку Джоковичу в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Джоковича, посеянного на турнире под шестым номером. Хачанов не получил номера посева. В четвертьфинале Джокович встретится с итальянцем Лоренцо Музетти (без номера посева). Джокович является действующим победителя турнира. Хачанов и Джокович встречались в финале турнира в Париже в 2018 году, тогда победу одержал россиянин со счетом 7:5, 6:4.

Хачанову 26 лет, он занимает 19-е место в рейтинге ATP. На его счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open в 2022 году. На Олимпиаде в Токио Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде.

Джоковичу 35 лет, он располагается на седьмом месте в мировом рейтинге. На счету серба 90 побед на турнирах ATP. Джоковича одержал 21 победу на турнирах Болшого шлема: девять — на Australian Open, семь — на Уимблдоне, три — на US Open и две — на Roland Garros. Также теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде. В 2010 году в составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса. Джокович — рекордсмен по числу недель, проведенных на первом месте в мировом рейтинге (373).

Турнир в Париже проводится на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Общий призовой фонд турнира составляет €5,4 млн. Из российских теннисистов на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).

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