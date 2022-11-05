Определились все полуфиналисты «Мастерса» в Париже
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас стал четвертым полуфиналистом турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого превышает 5,4 миллиона евро.
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас стал четвертым полуфиналистом турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого превышает 5,4 миллиона евро.
В матче ¼ финала Циципас (5-й сеяный) переиграл американца Томми Пола со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
За выход в финал турнира Циципас поспорит с сербом Новаком Джоковичем (6), в другом полуфинале встретятся датчанин Хольгер Руне и канадец Феликс Оже-Альяссим (8).