Новак Джокович в упорной борьбе обыграл Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Париже

Джокович одержал победу со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. На счету Джоковича 11 эйсов, ни одной двойной ошибки, два реализованных брейк-пойнта из шести. Стефанос Циципас девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух возможных.