Теннисистка Анна Данилина завершила выступление на итоговом турнире года

Казахстано-бразильский дуэт уступил в упорном трехсетовом поединке Елене Киченок (Украина)/Елене Остапенко (Латвия) со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 8:10.

Казахстанка лишилась шанса выйти в плей-офф. Теперь Анна присоединится к сборной Казахстана для участия в командном чемпионате мира «Кубок Билли Джин Кинг».