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15:47 (мск), источник: Sputnik.kz

Теннисистка Анна Данилина завершила выступление на итоговом турнире года

АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. Казахстанка Анна Данилина с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей проиграли третий заключительный матч группового раунда итогового турнира года WTA.

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Источник: Reuters

Казахстано-бразильский дуэт уступил в упорном трехсетовом поединке Елене Киченок (Украина)/Елене Остапенко (Латвия) со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 8:10.

Казахстанка лишилась шанса выйти в плей-офф. Теперь Анна присоединится к сборной Казахстана для участия в командном чемпионате мира «Кубок Билли Джин Кинг».

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