Ходят парой: на итоговом турнире ATP сыграют два россиянина

Российские теннисисты неудачно провели последний турнир серии «Мастерс» (ATP-1000) в 2022 году. В Париже первая ракетка России Даниил Медведев в 1/16 финала сенсационно уступил австралийцу Алексу де Минауру. Медведев не смог защитить 600 очков рейтинга (в прошлом году дошел до финала) и в понедельник покинет топ-3 мирового рейтинга. Карен Хачанов и Андрей Рублев преодолели на круг больше Даниила, но в ⅛ проиграли Новаку Джоковичу и Хольгеру Руне. Впрочем, есть и позитивная новость — благодаря осечкам конкурентов Рублев квалифицировался на итоговый турнир ATP, который второй год подряд пройдет в Турине с 13 по 20 ноября.

Билет в Париж

До старта парижского «Мастерса» на два последних вакантных места на итоговый претендовали четыре теннисиста. Помимо Рублева шансы поехать в Турин не потеряли канадец Феликс Оже-Альяссим, поляк Хуберт Хуркач и американец Тэйлор Фритц. Двум последним для того, чтобы квалифицироваться, нужно было дойти до финала. Оба синхронно не справились со сложной задачей. Фритц уступил ветерану Жилю Симону, для которого это был последний турнир в карьере. Хуркач же проиграл Руне, набравшему потрясающую форму этой осенью (в итоге дошел до финала в столице Франции).

Эти результаты позволили Рублеву и Оже-Альяссиму квалифицироваться на итоговый (попал туда и Фритц, который заменит травмированного Карлоса Алькараса — для первой ракетки мира сезон окончен). Андрей сыграет на нем третий год подряд, Феликс дебютирует на ATP Finals. Казалось, этот факт должен придать обоим теннисистам уверенности. Оже-Альяссим подтвердил эту теорию, разгромив Симона, а вот Рублев не смог справиться с Руне.

По большинству показателей (кроме первой подачи и количества невынужденных ошибок) Руне превосходил Рублева в первом сете. Он успешно играл на задней линии, и, хотя шансы на победу в этой партии у Андрея все равно были, датчанин, казалось, выглядел лучше россиянина и в физике, несмотря на свои бурные последние три недели. Руне хоть и допустил четыре двойные ошибки, проигранная подача Рублева в третьем гейме стоила ему сета.

После проигранной первой партии Андрей оставался собранным и хладнокровным (до поры до времени), но прибавить в точности ударов ему это не помогло. В какой-то момент Руне взял подачу Рублева под ноль, а в конце матча и вовсе разошелся, да так, что хладнокровие россиянина разлетелось вдребезги — чего только стоят агрессивные удары ракеткой по своим ногам. В четвертьфинале Руне сыграет с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, а Рублев поехал готовиться к итоговому.

— В Париже Андрею не повезло с сеткой, — отметил в разговоре с «Известиями» чемпион Australian Open и «Ролан Гаррос» в миксте, тренер сборной России Андрей Ольховский. — Во втором круге он играл с Джоном Изнером, которому до этого всегда проигрывал. На этот раз он прервал неудачную серию, но тут же получил Руне. Датчанин великолепно проводит вторую часть сезона. Не удивлюсь, если он пройдет Алькараса и поборется за титул.

При этом Ольховский уверен, что Рублев способен проявить себя на итоговом, несмотря на то что в 2020-м и 2021 году Андрей не смог преодолеть групповой этап.

— Странно слышать, что нынешний сезон — не самый удачный для Андрея, — продолжил эксперт. — Он выиграл четыре титула, отлично выглядел на турнирах Большого шлема. Думаю, в этот раз ему по силам пройти в полуфинал. Он способен обыграть любого из восьмерки на итоговом.

Разные поражения

Компанию Рублеву в Италии составит Медведев. Даниил сыграет на итоговом уже четвертый год подряд. В 2019 году он не смог выйти из группы, в 2020-м — одержал победу, а в прошлом году дошел до финала, где проиграл Александру Звереву (в начале июня немец получил тяжелую травму и до сих пор не может вернуться в тур).

Даниил неплохо смотрится на харде под закрытым небом. Чемпион US Open-2021 выиграл турнир в Вене, но не смог закрепить свой успех в Париже. На кортах в Берси Даниилу противостоял Алекс де Минуар. 25-я ракетка мира выдал, возможно, лучший матч в жизни, дожав россиянина в концовках обеих партий.

Алекс играл довольно хорошо. Не так уж много пропустил, много раз делал правильный выбор. Думаю, у меня были шансы выиграть матч. Я ими не воспользовался. Ему удалось оказать на меня достаточное давление в конце матча, чтобы победить. Даниил Медведев

Карен Хачанов, выигравший парижский «Мастерс» в 2018 году, на этот раз забрал в столице Франции два матча. В первом круге он отдал всего два гейма аргентинцу Себастьяну Баэсу, а во втором в трех сетах сломил сопротивление швейцарца Марк-Андреа Хьюзлера. В ⅛ финала Хачанову выпал, вероятно, тяжелейший соперник в лице Новака Джоковича.

Титулованный серб отдыхал почти месяц после победного турнира в Астане и сейчас показывает невероятный теннис. В первом сете Хачанов оказывал Джоковичу серьезное сопротивление, но при счете 4:4 проиграл свою подачу, а затем и партию. Во втором сете Новак уже полностью контролировал ситуацию, разгромно выиграв его.

Остается добавить, что серия поражений вице-чемпиона Олимпийских игр-2020 от игроков топ-10 достигла уже 21 матча.