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21:06 (мск), источник: Sport24

19-летний Руне стал победителем «Мастерса» в Париже, обыграв в финале Джоковича

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович потерпел поражение в финале турнира серии «Мастерс» в Париже.

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В решающем матче сербский теннисист проиграл датчанину Хольгеру Руне, упустив возможность выиграть 91-й титул в карьере.

Встреча, продолжительность которой составила 2 часа 34 минуты, завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:5 в пользу 19-летнего Руне.

Руне, который теперь дебютирует в топ-10 рейтинга ATP, выиграл третий титул в сезоне и в карьере.

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