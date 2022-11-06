19-летний Руне стал победителем «Мастерса» в Париже, обыграв в финале Джоковича
Экс-первая ракетка мира Новак Джокович потерпел поражение в финале турнира серии «Мастерс» в Париже.
Экс-первая ракетка мира Новак Джокович потерпел поражение в финале турнира серии «Мастерс» в Париже.
В решающем матче сербский теннисист проиграл датчанину Хольгеру Руне, упустив возможность выиграть 91-й титул в карьере.
Встреча, продолжительность которой составила 2 часа 34 минуты, завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:5 в пользу 19-летнего Руне.
Руне, который теперь дебютирует в топ-10 рейтинга ATP, выиграл третий титул в сезоне и в карьере.