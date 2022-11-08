Белоруска Арина Соболенко проиграла в финале итогового турнира WTA

Сегодня седьмая ракетка планеты уступила в решающем поединке француженке Каролин Гарсия, которая занимает 6-е место в мировом рейтинге, — 6:7 (4:7), 4:6. Успех французской теннисистки во многом предопределила успешная игра на подаче: в ее активе 11 эйсов и всего одна двойная ошибка. Соболенко лишь один раз подала на вылет и допустила три двойные ошибки. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Ранее из белорусок только Виктории Азаренко удавалось сыграть в финале соревнований WTA — в 2011 году она уступила чешке Петре Квитовой.

На этом турнире Арина Соболенко сумела победить тройку лидеров мирового рейтинга. В полуфинале она была сильнее первой ракетки планеты польки Иги Свентек, а на групповом этапе обыграла тунисскую теннисистку Унс Джабир (2) и американку Джессику Пегулу (3). В пассиве — поражение от гречанки Марии Саккари (5) в стартовом матче. Для 24-летней минчанки это был второй в карьере итоговый турнир WTA — в прошлом году она не смогла выйти из предварительной группы. Кроме решающего матча в Форт-Уорте Арина Соболенко в нынешнем сезоне еще дважды играла в финалах турниров под эгидой WTA и оба раза проигрывала. В апреле в Штутгарте она уступила Иге Свентек, а в июне в Хертогенбосе — россиянке Екатерине Александровой.