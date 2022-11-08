Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Динамо М
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
СКА
Хоккей. НХЛ
04:00
Вашингтон
Эдмонтон
54
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Витязь
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
Калгари
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Сент-Луис
31
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Наполи
Эмполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Специя
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:00
Эльче
Жирона
Футбол. Зарубежный
7.11
Райо Вальекано
Реал
32
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Вальядолид
Все события
Фоторепортажи
19СКА — ЦСКА: Емельяненко на льду, Клава Кока на трибуне
9Эмери вернулся в Англию. А где другие иностранные тренеры «Спартака»?
07:50 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Арина Соболенко проиграла в финале итогового турнира WTA

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в финале итогового турнира WTA, который завершился в американском Форт-Уорте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня седьмая ракетка планеты уступила в решающем поединке француженке Каролин Гарсия, которая занимает 6-е место в мировом рейтинге, — 6:7 (4:7), 4:6. Успех французской теннисистки во многом предопределила успешная игра на подаче: в ее активе 11 эйсов и всего одна двойная ошибка. Соболенко лишь один раз подала на вылет и допустила три двойные ошибки. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Ранее из белорусок только Виктории Азаренко удавалось сыграть в финале соревнований WTA — в 2011 году она уступила чешке Петре Квитовой.

На этом турнире Арина Соболенко сумела победить тройку лидеров мирового рейтинга. В полуфинале она была сильнее первой ракетки планеты польки Иги Свентек, а на групповом этапе обыграла тунисскую теннисистку Унс Джабир (2) и американку Джессику Пегулу (3). В пассиве — поражение от гречанки Марии Саккари (5) в стартовом матче. Для 24-летней минчанки это был второй в карьере итоговый турнир WTA — в прошлом году она не смогла выйти из предварительной группы. Кроме решающего матча в Форт-Уорте Арина Соболенко в нынешнем сезоне еще дважды играла в финалах турниров под эгидой WTA и оба раза проигрывала. В апреле в Штутгарте она уступила Иге Свентек, а в июне в Хертогенбосе — россиянке Екатерине Александровой.

В финале парного разряда победительницы прошлого итогового турнира чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова уступили бельгийско-российскому тандему Элизе Мертенс / Вероника Кудерметова — 2:6, 6:4, 9:11. Общий призовой фонд нынешнего итогового турнира WTA составил $5 млн.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь