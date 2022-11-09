Казахстан победил Великобританию на Кубке Билли Джин Кинг

Встреча группы C завершилась победой сборной Казахстана с общим счетом 2−1. Юлия Путинцева (Казахстан) обыграла Кэти Бултер (Великобритания) — 4:6, 6:3, 6:2, Елена Рыбакина (Казахстан) оказалась сильнее Хэрриет Дарт (Великобритания) — 6:1, 6:4. В парном разряде британки Алисия Барнетт и Оливия Николлс обыграли Рыбакину и Анну Данилину — 7:5, 6:3.

Действующим победителем турнира является сборная России. В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, теннисистки из этих стран были отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг. Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.