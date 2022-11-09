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9 ноября, источник: Vesti.kz

Сборная Испании вышла вперед в противостоянии с Казахстаном на ЧМ

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева уступила представительнице команды Испании на чемпионате мира — финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг. Это была первая встреча в рамках противостояния, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Ktf.kz, Андрей Ударцев

Матч между 51-й ракеткой мира из Казахстана и испанкой Нурией Парризас Диас (№ 72) завершился победой второй со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (5). Продолжительность встречи составила два часа и 40 минут.

Юлия дважды подала навылет, в то время как Нурия всего раз. Также спортсменки допустили девять двойных ошибок в соотношении 6:3 в пользу казахстанки. На счету Путинцевой пять реализованных брейк-поинта из 11, а ее оппонентка реализовала четыре шанса из 13. Это была первая встреча между теннисистками.

Первый сет начался с доминирования Парризас Диас. Путинцевой, как и вчера в матче с британками, не удалось сразу вкатиться в игру, поэтому ее соперница сделала два брейка кряду. Нурия пыталась действовать первым номером и оказывать постоянное давление на Юлию. По-настоящему затяжным выдался четвертый гейм, растянувшийся на 20 розыгрышей. Но и там казахстанке не удалось воспользоваться ни один из двух брейк-поинтов.

В пятом гейме Путинцева проигрывала 0:40 на своей подаче, сделала две двойные ошибки и даже бросила ракетку на корт, но в итоге она сумела выиграть пять очков подряд и размочить счет. В восьмом гейме, при счете 5:2, испанка не подала на сет, и Юлия сделала брейк. Хоть игра и выровнялась, со второго раза Парризас Диас подала на партию — 6:4.

Во втором сете события начали стремительно развиваться в четвертом гейме, когда Путинцева сумела сделать брейк и оторваться от соперницы. Далее казахстанке удалось уверенно удерживать преимущество, а в затяжном восьмом гейме она вновь оформила брейк, выиграв сет со счетом 6:2.

Решающий сет начался с классной игры от Путинцевой, которая оставила за собой сложный гейм на собственной подаче, а затем сделала брейк. Но затем Парризас Диас сумела выиграть четыре гейма кряду и перевернуть ход встречи. При счете 5:4 у испанки было два матчбола, но Юлия их отыграла, в конечном итоге сравняв счет.

При 5:5 казахстанка отыграла еще два брейк-поинта, которые были скрытыми матчболами, и вышла вперед. Все дошло до тай-брейка, в котором успеха добилась именно Нурия — 7:5, хотя Юлия отыграла еще три матчбола в ходе 13-го гейма.

Таким образом Испания повела в противостоянии с Казахстаном — 1:0. Теперь двум сборным предстоит провести еще две встречи — одиночную и парную. Следующими на корт выйдут лидеры команд Елена Рыбакина и Паула Бадоса.

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