Рублев на тай-брейке обыграл Медведева в матче Итогового турнира ATP

Пятая ракетка мира Медведев 24 раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету седьмой ракетки Рублева — девять эйсов, одна двойная и три реализованных брейк-пойнта из девяти.