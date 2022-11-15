Надаль проиграл второй матч подряд на итоговом турнире ATP
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Встреча зеленой группы завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Оже-Альяссима. Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут.
Ранее на турнире Надаль уступил американцу Тейлору Фрицу. Оже-Альяссим в первом матче проиграл норвежцу Касперу Рууду.
Надаль играет в финальных соревнованиях сезона в 17-й раз в карьере. 36-летний испанец, являющийся рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин (22), ни разу не выигрывал итоговый турнир ATP.
В заключительном матче группового этапа итогового турнира ATP Надаль сыграет с Руудом, а Оже-Альяссим — с Фрицом. Встречи пройдут 17 ноября.