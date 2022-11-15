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18:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Надаль проиграл второй матч подряд на итоговом турнире ATP

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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Источник: Reuters

Встреча зеленой группы завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Оже-Альяссима. Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут.

Ранее на турнире Надаль уступил американцу Тейлору Фрицу. Оже-Альяссим в первом матче проиграл норвежцу Касперу Рууду.

Надаль играет в финальных соревнованиях сезона в 17-й раз в карьере. 36-летний испанец, являющийся рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин (22), ни разу не выигрывал итоговый турнир ATP.

В заключительном матче группового этапа итогового турнира ATP Надаль сыграет с Руудом, а Оже-Альяссим — с Фрицом. Встречи пройдут 17 ноября.

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