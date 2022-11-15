Надаль проиграл второй матч подряд на итоговом турнире ATP

Встреча зеленой группы завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Оже-Альяссима. Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут.

Надаль играет в финальных соревнованиях сезона в 17-й раз в карьере. 36-летний испанец, являющийся рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин (22), ни разу не выигрывал итоговый турнир ATP.