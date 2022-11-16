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17:39 (мск), источник: ТАСС

Рублев уступил Джоковичу на Итоговом турнире ATP

ТАСС, 16 ноября. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл сербу Новаку Джоковичу во втором туре группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в итальянском Турине.

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Источник: Reuters

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу серба. В первом матче Рублев обыграл россиянина Даниила Медведева, который позже в среду сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Матч между Джоковичем, который досрочно обеспечил себе выход в полуфинал, и Циципасом завершился победой сербского теннисиста.

Рублеву 25 лет, он занимает седьмое место в рейтинге ATP. На его счету 12 выигранных турниров под эгидой организации. В 2021 году Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой, в составе сборной России — обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала.

Джоковичу 35 лет, он располагается на восьмом месте в мировом рейтинге. На счету серба 90 побед на турнирах ATP. Джокович одержал 21 победу на турнирах Большого шлема: 9 — на Открытом чемпионате Австралии, 7 — на Уимблдоне, 3 — на Открытом чемпионате США и 2 — на Открытом чемпионате Франции. Также теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде. В 2010 году в составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса. Джокович — рекордсмен по числу недель, проведенных на первом месте в мировом рейтинге (373).

Матчи Итогового турнира ATP проходят на покрытии «хард», соревнования завершатся 20 ноября, их призовой фонд составит $14,75 млн. В турнире принимают участие восемь теннисистов, набравших наибольшее количество очков за сезон. Действующим победителем соревнований является представитель Германии Александр Зверев, который не принимает участия в нынешнем турнире из-за травмы.

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