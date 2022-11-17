Медведев потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

ТАСС, 17 ноября. Россиянин Даниил Медведев в ночь на четверг проиграл греку Стефаносу Циципасу в матче второго тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и потерял шансы на выход в полуфинал соревнований. Турнир проходит в Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1) в пользу Циципаса.

Медведев потерпел второе поражение на турнире, Циципас одержал первую победу. В заключительном туре Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который одержал две победы и гарантировал себе выход в полуфинал. Циципас сыграет с россиянином Андреем Рублевым, победитель этой встречи выйдет в плей-офф турнира.

Медведеву 26 лет, он занимает пятое место в рейтинге АТР. На счету россиянина 15 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года. В том же году Медведев в составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. Медведев в четвертый раз сумел квалифицироваться на Итоговый турнир ATP, в 2020 году он стал победителем соревнований, а в 2021 году проиграл в финале представителю Германии Александру Звереву.

24-летний Циципас является третьей ракеткой мира, на его счету девять выигранных турниров ATP. Его лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.