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09:51 (мск), источник: ТАСС

Медведев потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

Российский теннисист потерпел два поражения в двух матчах группового этапа.

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Источник: Reuters

ТАСС, 17 ноября. Россиянин Даниил Медведев в ночь на четверг проиграл греку Стефаносу Циципасу в матче второго тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и потерял шансы на выход в полуфинал соревнований. Турнир проходит в Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1) в пользу Циципаса.

Медведев потерпел второе поражение на турнире, Циципас одержал первую победу. В заключительном туре Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который одержал две победы и гарантировал себе выход в полуфинал. Циципас сыграет с россиянином Андреем Рублевым, победитель этой встречи выйдет в плей-офф турнира.

Медведеву 26 лет, он занимает пятое место в рейтинге АТР. На счету россиянина 15 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года. В том же году Медведев в составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. Медведев в четвертый раз сумел квалифицироваться на Итоговый турнир ATP, в 2020 году он стал победителем соревнований, а в 2021 году проиграл в финале представителю Германии Александру Звереву.

24-летний Циципас является третьей ракеткой мира, на его счету девять выигранных турниров ATP. Его лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.

Матчи Итогового турнира ATP проходят на покрытии «хард», соревнования завершатся 20 ноября, их призовой фонд составит $14,75 млн. В турнире принимают участие восемь теннисистов, набравших наибольшее количество очков за сезон. Действующим победителем соревнований является Зверев, который не принимает участия в нынешнем турнире из-за травмы.

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