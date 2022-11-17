Джоковичу выдали визу для участия в Australian Open-2023

Заявление министра по делам иммиграции Эндрю Джайлса приводится на сайте Министерства внутренних дел Австралии.

«Джоковичу была предоставлена ​​временная виза для въезда в Австралию», — сообщил Джайлс. При этом он подчеркнул, что это не говорит об ошибочности решения аннулировать предыдущую визу, которое было принято ранее.

В сентябре стало известно условие, при котором власти Австралии разрешат Джоковичу въезд в страну. Ограничение будет снято, если спортсмен подаст запрос на получение визы. Отмечалось, что теперь для въезда в Австралию не требуется сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус.