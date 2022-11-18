Медведев уступил Джоковичу и проиграл все три матча на Итоговом турнире ATP
Российский теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу на Итоговом турнире ATP.
Российский теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу на Итоговом турнире ATP.
Джокович выиграл первый сет со счетом 6:3, вторая партия осталась уже за Медведевым — 7:6 (7:5). Исход матча решался в третьем сете, который также закончился на тай-брейке, но уже в пользу серба — 7:6 (7:2).
Теннисисты провели на корте в общей сложности 3 часа и 9 минут.
Отметим, что Джокович досрочно обеспечил себе выход в полуфинал турнира, тогда как Медведев уже не имел шанса на попадание в следующий раунд. Отметим, что россиянин все три матча в Турине проиграл на тай-брейках третьих сетов.
Второй участник полуфинала из Красной группы определится в матче между россиянином Андреем Рублевым и греком Стефаносом Циципасом.