Медведев уступил Джоковичу и проиграл все три матча на Итоговом турнире ATP

Джокович выиграл первый сет со счетом 6:3, вторая партия осталась уже за Медведевым — 7:6 (7:5). Исход матча решался в третьем сете, который также закончился на тай-брейке, но уже в пользу серба — 7:6 (7:2).

Теннисисты провели на корте в общей сложности 3 часа и 9 минут.

Отметим, что Джокович досрочно обеспечил себе выход в полуфинал турнира, тогда как Медведев уже не имел шанса на попадание в следующий раунд. Отметим, что россиянин все три матча в Турине проиграл на тай-брейках третьих сетов.