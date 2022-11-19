Андрей Рублёв — пятый российский теннисист в истории в полуфиналах Итоговых турниров ATP

Он стал пятым россиянином в истории турнира, который пробился в эту стадию. Ранее в полуфинал Итогового турнира ATP выходили Евгений Кафельников, Марат Сафин, Николай Давыденко и Даниил Медведев.

В 1996 году Кафельников вышел в полуфинал, обыграл там испанца Карлоса Мойю на двух тай-брейках, однако в финале проиграл Питу Сампрасу. В 1999 году Евгений уступил в полуфинале Андре Агасси (через два года Кафельников остановился на той же стадии). В 2000-м уже Марат Сафин потерпел поражение от Агасси за шаг до решающего матча, а в 2004-м он проиграл в полуфинале Роджеру Федереру.

В 2005 году Николай Давыденко уступил будущему победителю турнира, Давиду Налбандяну, а в 2008-м россиянин прошёл в полуфинале Энди Мюррея, но в финале проиграл Новаку Джоковичу. Наконец, в 2009-м Давыденко выбил в полуфинале Федерера, а затем взял трофей после победы над Хуаном Мартином дель Потро.